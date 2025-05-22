Wie ändere ich die Zonen meines Navigo Jahresplans?
Sie profitieren von einem 2-Zonen-Paket und möchten die Gültigkeitszonen Ihres Pakets ändern?
Sie können Ihren Plan ändern :
- per Internet von Ihrem persönlichen Bereich aus
- per E-Mail an [email protected]
- per Telefon oder Post (außer bei einem Paket, das von einem Drittzahler finanziert wird)
- in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Guichet Services Navigo SNCF. Die Änderung kann sofort erfolgen oder am 1. des Folgemonats wirksam werden.
Tipps
Wenn es sich um einen einmaligen Bedarf handelt, haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Navigo Annual-Paket ein Navigo Day-Paket zu erwerben.
ACHTUNG
- Die Änderung der Zonen wird erst wirksam, wenn Sie Ihre Navigo-Jahreskarte frühestens 48 Stunden nach Prüfung der Anfrage an einer Verkaufsstelle, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern , die im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden können, im Abschnitt "Kauf" aktualisiert haben.
- Wenn Sie Inhaber eines Navigo Annual Senior Pricing-Pakets sind, ist der Zonenwechsel nicht möglich (nur alle Zonen).