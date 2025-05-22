Wie ändere ich die Zonen meines Navigo Jahresplans?

Aktualisiert am 22 Mai 2025

Sie profitieren von einem 2-Zonen-Paket und möchten die Gültigkeitszonen Ihres Pakets ändern?

Sie können Ihren Plan ändern :

Tipps

Wenn es sich um einen einmaligen Bedarf handelt, haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Navigo Annual-Paket ein Navigo Day-Paket zu erwerben.

ACHTUNG

  • Die Änderung der Zonen wird erst wirksam, wenn Sie Ihre Navigo-Jahreskarte frühestens 48 Stunden nach Prüfung der Anfrage an einer Verkaufsstelle, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern , die im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden können, im Abschnitt "Kauf" aktualisiert haben.
  • Wenn Sie Inhaber eines Navigo Annual Senior Pricing-Pakets sind, ist der Zonenwechsel nicht möglich (nur alle Zonen).