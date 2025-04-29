Um herauszufinden, ob Sie berechtigt sind, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

62 Jahre oder älter sein;

Keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die streng weniger als die Hälfte beträgt.

Wenn Sie von den Senior-Tarifen profitieren können und ein Navigo-Jahrespaket haben, können Sie die Senior-Tarife online in Ihrem persönlichen Bereich oder in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder an einigen SNCF-Serviceschaltern von Navigo beantragen.

Sie müssen vorher sicherstellen, dass Ihr Navigo-Jahrespaket "alle Zonen" oder Zone 1-5 ist, per Lastschrift bezahlt wird, nicht ausgesetzt ist, keine Schulden hat:

Um dann die Senior-Preise anzufordern, halten Sie Ihren Ausweis im digitalen Format (jpeg, gif, bmp, tiff, png oder pdf) bereit.

Zur Erinnerung: Der Identitätsnachweis muss eines der folgenden Elemente sein: Personalausweis, Familienstammbuch, Reisepass, französischer oder ausländischer Führerschein, von den französischen Militärbehörden ausgestellter Kombattantenausweis, befristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltskarte, Staatsangehörigkeitskarte eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an und lassen Sie sich dann führen.

Wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, werden die Senior-Preise für die nächste oder die nächste Lastschrift berücksichtigt, abhängig vom Datum der Validierung des Antrags durch die Navigo Annual Agency.

GUT ZU WISSEN:

Stellen Sie Ihren Antrag unbedingt im Voraus, damit er vor dem 15. des laufenden Monats von der Agence Navigo Annuel validiert wird und am ersten Tag des Folgemonats wirksam werden kann.

Die Bearbeitungszeit für Senior-Preisanfragen beträgt 5 Tage (ausgenommen Wochenenden und Feiertage).