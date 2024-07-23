Um tickets auf Ihr iPhone zu laden, benötigen Sie ein iPhone XS oder XR und höher oder ein iPhone SE der 2. Generation und höher und haben die neueste Version von iOS ab iOS 17.5 installiert.

Um Transport-tickets auf deine Apple Watch aufzuladen, benötigst du eine Apple Watch Series 6 und höher oder eine Apple Watch SE der 2. Generation und höher, die mit einem kompatiblen iPhone gekoppelt ist und die neueste Version von WatchOS ab WatchOS 10.5 installiert hat.

Sie müssen auch über ein iCloud-Konto verfügen.

Ein Installationsschritt ist erforderlich, um eine entmaterialisierte Navigo-Karte in Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch zu erstellen (siehe Frage "Entdecken Sie den Kauf- und Ladeservice von tickets auf einem iPhone oder einer Apple Watch" und "Wie erstelle ich eine Navigo-Karte in einem iPhone oder einer Apple Watch über die Karten-App?").

Falls Ihr iPhone nicht kompatibel ist, um tickets in das Telefon zu laden, können Sie es wahrscheinlich verwenden, um Ihren Navigo-Pass anzuzeigen und aufzuladen.