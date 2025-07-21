Wo bekomme ich einen Navigo imagine R Pass? Zu welchem Preis?
Der Navigo imagine R-Pass wird ausgestellt, wenn Sie zum ersten Mal das Paket imagine R Junior, imagine R School oder imagine R Student abonnieren (ohne Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Paket):
- online, von seinem persönlichen Bereich aus
- per Post über ein Papierformular (ausgenommen imagine R Junior Paket)
Der Pass wird dann innerhalb von 21 Tagen nach Hause geschickt:
- beim Zahler zu Hause für ein Imagine R School-Paket oder ein Imagine R Junior-Paket
- am Wohnort des Zahlers oder Inhabers für ein Imagine R Student-Paket.
Was Sie wissen müssen
Der Pass ist beim ersten Abonnement kostenlos.
Am Ende des Schuljahres muss der Navigo imagine R-Pass für das nächste Abonnement aufbewahrt werden.
Wenn der Inhaber seinen Navigo imagine R-Pass nicht mehr hat, wird die Herstellung eines neuen Passes in Rechnung gestellt.