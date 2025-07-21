Der Navigo imagine R-Pass wird ausgestellt, wenn Sie zum ersten Mal das Paket imagine R Junior, imagine R School oder imagine R Student abonnieren (ohne Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Paket):

online, von seinem persönlichen Bereich aus

per Post über ein Papierformular (ausgenommen imagine R Junior Paket)

Der Pass wird dann innerhalb von 21 Tagen nach Hause geschickt:

beim Zahler zu Hause für ein Imagine R School-Paket oder ein Imagine R Junior-Paket

am Wohnort des Zahlers oder Inhabers für ein Imagine R Student-Paket.

Was Sie wissen müssen

Der Pass ist beim ersten Abonnement kostenlos.

Am Ende des Schuljahres muss der Navigo imagine R-Pass für das nächste Abonnement aufbewahrt werden.

Wenn der Inhaber seinen Navigo imagine R-Pass nicht mehr hat, wird die Herstellung eines neuen Passes in Rechnung gestellt.