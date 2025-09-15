Um die Rechte Ermäßigung 50%, Solidaritätsermäßigung 75% und Solidarität kostenlos zu beantragen

Besuchen Sie die Website von Solidarité Transport

Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie erledigt.

Die Belege werden online in Ihrem Bereich Solidarité Transport hinzugefügt.

1- Stellen Sie Ihre 1. Online-Bewerbung

Sie können Ihre 1. Anfrage auf der Website von Solidarité Transport stellen

Sie müssen einen Navigo-Pass haben: Lesen Sie diesen Artikel, wenn Sie keinen haben.

Dokumente werden angefordert: siehe Liste unten.

Auf der Websitevon Solidarité Transport

1. Wählen Sie Ihre Situation

2. Geben Sie Ihre Navigo-Passnummer ein

3. Füllen Sie den Antrag aus

Der Antrag wird von der Agence Solidarité Transport validiert: Sie werden per E-Mail oder Post benachrichtigt.

2 - Laden Sie das Recht auf Ihren Navigo-Pass

Sobald Sie benachrichtigt wurden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden (warten Sie 48 Stunden, um diese Aktion durchzuführen):

Telefonisch über die App Île-de-France Mobilités, um Ihre Rechte vor dem Kauf Ihres ticket zu einem ermäßigten Preis und bei offiziellen Wiederverkäufern aufzuladen.

An einem Fahrkartenschalter oder Automaten: Gehen Sie zu einem Schalter oder zu einem RATP- oder SNCF-Automaten, um Ihre Rechte zu laden.

Hier finden Sie alle Details zum Aufladen der Rechte auf den Navigo-Pass.