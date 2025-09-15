Wie erhalte ich die Tarife von Solidarité Transport?
Um die Rechte Ermäßigung 50%, Solidaritätsermäßigung 75% und Solidarität kostenlos zu beantragen
- Besuchen Sie die Website von Solidarité Transport
- Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie erledigt.
Die Belege werden online in Ihrem Bereich Solidarité Transport hinzugefügt.
1- Stellen Sie Ihre 1. Online-Bewerbung
Sie können Ihre 1. Anfrage auf der Website von Solidarité Transport stellen
- Sie müssen einen Navigo-Pass haben: Lesen Sie diesen Artikel, wenn Sie keinen haben.
- Dokumente werden angefordert: siehe Liste unten.
- Auf der Websitevon Solidarité Transport
1. Wählen Sie Ihre Situation
2. Geben Sie Ihre Navigo-Passnummer ein
3. Füllen Sie den Antrag aus
Der Antrag wird von der Agence Solidarité Transport validiert: Sie werden per E-Mail oder Post benachrichtigt.
2 - Laden Sie das Recht auf Ihren Navigo-Pass
Sobald Sie benachrichtigt wurden, müssen Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass laden (warten Sie 48 Stunden, um diese Aktion durchzuführen):
- Telefonisch über die App Île-de-France Mobilités, um Ihre Rechte vor dem Kauf Ihres ticket zu einem ermäßigten Preis und bei offiziellen Wiederverkäufern aufzuladen.
- An einem Fahrkartenschalter oder Automaten: Gehen Sie zu einem Schalter oder zu einem RATP- oder SNCF-Automaten, um Ihre Rechte zu laden.
Hier finden Sie alle Details zum Aufladen der Rechte auf den Navigo-Pass.
Erforderliche Unterlagen
Wenn Sie RSA-Empfänger sind:
- Ihre Nummer der Caisse d'Allocations Familiales.
- eine von den CAF ausgestellte Bescheinigung über die Zahlung der RSA-Zulage, die weniger als einen Monat alt ist, auf den Namen und die Anschrift des Begünstigten und aus der für den RSA der von den CAF berechnete Betrag des garantierten Einkommens hervorgeht.
Wenn Sie ein SSA-Begünstigter sind:
- Ihren France Travail-Ausweis
- eine monatliche Pôle emploi-Situationserklärung, die weniger als einen Monat alt ist, im Namen und an die Adresse des Begünstigten der ASS
Wenn Sie Begünstigte der CSS ohne finanzielle Beteiligung sind (ehemals CMU-C):
- Fotokopie der gültigen jährlichen CSS-Bescheinigung ohne finanzielle Beteiligung auf den Namen und die Anschrift des Versicherten, die von den Kassen der Krankenkassen oder Gegenseitigkeitsgesellschaften ausgestellt wurde und in der alle anderen Begünstigten angegeben sind.
- Das Recht kann auch automatisch bei der ersten Online-Anfrage auf der Grundlage Ihrer persönlichen Daten validiert werden.
Wenn Sie ein Begünstigter der AME sind:
eine Fotokopie der gültigen individuellen AME-Aufnahmekarte mit dem Namen und der Adresse des Versicherten, die von den Kassen der Krankenkassen oder Gegenseitigkeitsorganisationen ausgestellt wurde.