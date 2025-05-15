In der Anwendung Île-de-France Mobilités ist die Meldung von Verlust oder Diebstahl im Abschnitt Kontakt oder Mein Bereich > Mein Konto verwalten > Meine Medien möglich, die Sie zur Anwendung "Auf einem anderen Gerät suchen" weiterleitet, um Ihr Gerät zu lokalisieren und gegebenenfalls als verloren oder zu oder zu iCloud.com zu melden.

Wenn Sie Ihr iCloud-Login nicht mehr haben oder nicht auf andere Apple-Geräte zugreifen können, wenden Sie sich an Apple.

Diese Verlust-/Diebstahlerklärung auf der Apple-Schnittstelle löst unter anderem einen Versuch aus, die in der entmaterialisierten Navigo-Karte enthaltenen tickets zu retten, die sich auf dem verlorenen/gestohlenen Telefon befanden.

Wenn ein Backup erstellt wurde und Sie ein kompatibles iPhone oder eine kompatible Uhr haben, können Sie Ihre tickets in der Karten-App wiederherstellen, indem Sie die Schaltfläche (+) > Vorherige Karten auswählen und danndas wiederherzustellende Backup auswählen.

Wenn kein Backup erstellt wurde oder Ihr neues Telefon nicht mit dem Dienst kompatibel ist, senden Sie Ihre Anfrage sofort an ein anderes Telefon in der Transportanwendung im Abschnitt Kontakt > Meine Transport tickets > Ich habe mein Telefon verloren / wurde gestohlen oder von der Website Île-de-France Mobilités.