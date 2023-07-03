Das Reisekit in der Île-de-France
Veröffentlicht am
Fahrpläne der ersten und letzten U-Bahn? Wie benutzt man Nachtbusse? Tipps für den Kauf Ihres Transport ticket? Gute Tipps und Tipps für eine gelungene Reise? Dies ist das Kit des Reisenden in der Île-de-France!
Das Wesentliche des Reisenden in der Île-de-France
- So betreten Sie das Verkehrsnetz : Beachten Sie die Piktogramme und Beschilderungen. U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen, RER-Stationen: alles ist auf den Straßen ausgeschildert!
- Um ein Transport ticket zu kaufen : Sie haben die Wahl. Gehen Sie zum Bahnhof und Bahnhof, zu einem Automaten oder Fahrkartenschalter oder auf Ihr Telefon direkt in der Anwendung Île-de-France Mobilités (für Android- und iOS-Benutzer).
- Bewahren Sie Ihren ticket auf, er wird im Falle einer Kontrolle angefordert : Werfen Sie Ihr Ticket nach Gebrauch nicht weg, im Falle einer Kontrolle werden Sie aufgefordert, es vorzulegen.
- Um Ihren U-Bahn-, RER- oder Bahnsteig zu erreichen : Identifizieren Sie die Nummer (für die U-Bahn), den Buchstaben (für die RER und die Züge) und die Farbe der Linie, damit Sie sich orientieren können, indem Sie den Straßenschildern folgen. Auf den Bahnsteigen und an Bord zeigen Ihnen Bildschirme die Wartezeit und die Richtung, in die Ihr Zug fährt. Für die RER zeigen Ihnen Lichter alle bedienten Stationen und den gesamten Linienplan an.
- In den Rolltreppen : Positionieren Sie sich zu Ihrer Sicherheit und um Drängeln zu vermeiden, auf der rechten Seite, um Reisende passieren zu lassen, die die Stufen erklimmen möchten.
- Gepäck oder Kinderwagen : Neben den Entwertern befindet sich ein Tor, an dem sperriges Gepäck und Kinderwagen problemlos passieren können.
- "Seien Sie vorsichtig, Taschendiebe können an Bord anwesend sein" : Trotz des Vorhandenseins von Überwachungskameras und Sicherheitspersonal werden Taschendiebe wahrscheinlich auf das Netzwerk einwirken. Schließen Sie Ihre Taschen und Taschen und lassen Sie Ihre Sachen niemals unbeaufsichtigt.
- Sie haben etwas verloren oder einen verlassenen Gegenstand entdeckt : Melden Sie es einem Agenten.
Wie sind die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel?
Um sich abends nicht vor verschlossenen Türen wiederzufinden, wenn Sie von einem Abendessen mit Freunden zurückkehren, erinnern Sie uns eine kleine Erinnerung an die Zeitpläne in unserem Netzwerk.
In der U-Bahn
- An Wochentagen fahren die U-Bahnen von : 5:30 Uhr bis 1:15 Uhr
- Freitag- und Samstagabend sowie an Feiertagen: Die U-Bahnen fahren bis 2:15 Uhr.
In der RER
Die RER verkehrt täglich von : 5:30 Uhr bis 1:20 Uhr.
In Bussen
Das Busnetz der Ile-de-France ist mit hundert Linien in Paris und insgesamt 1.900 Linien in der Île-de-France gigantisch.
Wenn die Busfahrpläne je nach benutzter Linie variieren, gilt im Allgemeinen:
- Die Busse fahren montags bis sonntags zwischen 7 und 20:30 Uhr und für die wichtigsten Buslinien bis 12:30 Uhr .
- Viele Linien fahren an Sonn- und Feiertagen nicht.
Um mehr zu erfahren, gehen Sie zum Abschnitt Fahrpläne auf unserer Website oder App, wählen Sie die Buslinie Ihrer Wahl aus und überprüfen Sie den Fahrplan für Ihre zukünftige Reise!
Nachtbus: die Alternative mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach der letzten U-Bahn
Wenn U-Bahnen, RER und Tagesbusse nicht mehr fahren, haben Sie immer noch eine Alternative! Nehmen Sie das Nachtbusnetz! Diese Busse fahren etwa von 12:30 Uhr bis 5:30 Uhr.
- Um Ihre Nachtroute zu planen, verwenden Sie den Routenplaner,
- Das Nachtbusnetz besteht aus fünf großen Umsteigestationen : Châtelet, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon. Alle RER-Bahnhöfe werden auch vom Nachtbusnetz bedient.
- Die Nachtlinien N01 und N02 ermöglichen es Ihnen, Paris zu umrunden, indem Sie die wichtigsten Bahnhöfe (Montparnasse, Saint-Lazare, de l'Est, Lyon und Austerlitz) verbinden.
Um sich fortzubewegen, identifizieren Sie zunächst das Nachtbusnetz anhand seiner Beschilderung: Den Namen der Linien ist ein N vorangestellt.
Telefon oder Pass: Wählen Sie für Ihre Tickets entmaterialisiert
Mit der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie mit Ihrem Telefon Transport-tickets laden und sogar direkt im Bus, Zug, Straßenbahn, RER oder U-Bahn (auf Android und Apple) validieren.
Möchten Sie lieber einen physischen Pass behalten? Die Pässe Navigo Easy oder Navigo Découverte werden an Geldautomaten und Fahrkartenschaltern an Bahnhöfen verkauft: Sie können an Geldautomaten oder überdie Anwendung Île-de-France Mobilités wiederaufgeladen werden.
Grundlegendes zur Transitzoneneinteilung
Fünf regionale Zonen teilen sich das öffentliche Verkehrsnetz in der Île-de-France. Sie reichen von Paris bis in die äußeren Vororte und sind beim Kauf bestimmter Transport tickets zu wählen.
Welche Bereiche sollten Sie auswählen, um den Disneyland Park zu besuchen? Im Stade de France? Oder im Louvre? Wie wählen Sie die Bereiche aus, die Ihren Besuchswünschen entsprechen? Wir erklären Ihnen alles.
Zugang zu Flughäfen
Der Zugang zu den Flughäfen der Ile-de-France könnte nicht einfacher sein: Wir erklären alles auf unserer speziellen Seite.