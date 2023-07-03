Das Reisekit in der Île-de-France

Wie sind die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel?

Um sich abends nicht vor verschlossenen Türen wiederzufinden, wenn Sie von einem Abendessen mit Freunden zurückkehren, erinnern Sie uns eine kleine Erinnerung an die Zeitpläne in unserem Netzwerk.

In der U-Bahn

An Wochentagen fahren die U-Bahnen von : 5:30 Uhr bis 1:15 Uhr

: 5:30 Uhr bis 1:15 Uhr Freitag- und Samstagabend sowie an Feiertagen: Die U-Bahnen fahren bis 2:15 Uhr.

In der RER

Die RER verkehrt täglich von : 5:30 Uhr bis 1:20 Uhr.

In Bussen

Das Busnetz der Ile-de-France ist mit hundert Linien in Paris und insgesamt 1.900 Linien in der Île-de-France gigantisch.

Wenn die Busfahrpläne je nach benutzter Linie variieren, gilt im Allgemeinen:

Die Busse fahren montags bis sonntags zwischen 7 und 20:30 Uhr und für die wichtigsten Buslinien bis 12:30 Uhr .

und für die wichtigsten Buslinien . Viele Linien fahren an Sonn- und Feiertagen nicht.

Um mehr zu erfahren, gehen Sie zum Abschnitt Fahrpläne auf unserer Website oder App, wählen Sie die Buslinie Ihrer Wahl aus und überprüfen Sie den Fahrplan für Ihre zukünftige Reise!