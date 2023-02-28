Entdecken Sie die Ergebnisse der Konsultation

VORHERIGE KONSULTATION DES PROJEKTS BUS ENTRE SEINE: DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN ZUR BETEILIGUNG

Vom 20. September bis 22. Oktober 2021 organisierten Île-de-France Mobilités und die Projektpartner die Vorkonsultation des Projekts zur Entwicklung der Busspuren Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, das darauf abzielt, den Busverkehr zwischen den Bahnhöfen Aulnay, Sevran Beaudottes und Vert Galant zu verbessern. Die Möglichkeit, die Anwohner und Nutzer des öffentlichen Verkehrs in der Region zu informieren und einen Dialog mit ihnen über das folgende System zu beginnen: 4 Feldtreffen, 2 Workshops-Spaziergänge, Faltblätter mit T-Coupon, die im gesamten Sektor verteilt werden, ein Formular, das direkt von der Projektwebsite aus zugänglich ist.

Hier finden Sie die Ergebnisse der Konsultation und ihre Zusammenfassung

Die Sammlung der verschiedenen Beiträge der Öffentlichkeit ermöglichte es Île-de-France Mobilités, die Erwartungen des Gebiets besser zu verstehen und die wichtigsten Lehren aus der Konsultation zu ziehen, die für die Fortsetzung des Projekts nützlich waren. Zusammenfassend sind die wichtigsten Elemente, die beibehalten wurden:

EIN MIT SPANNUNG ERWARTETES PROJEKT

Hohe Erwartungen der Nutzer an ein verbessertes Fahrgasterlebnis

Wunsch, Nutzungen zu teilen und weiche Modi zu entwickeln

Befürchtung von Belästigungen im Zusammenhang mit der Arbeit

Aufrechterhaltung des Konsultations- und Informationssystems

WIE GEHT ES WEITER?

Am 25. Mai 2022 verabschiedete der Rat von Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Vernehmlassung des Projekts zur Entwicklung der Busspuren Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France und beschloss, das Projekt unter Berücksichtigung der Diskussionen während der Konsultation fortzusetzen. Das Team wird die technischen Studien fortsetzen, um das Projekt zu verfeinern. Die Öffentlichkeit wird dann auf der Grundlage eines detaillierteren Entwurfs im Rahmen einer öffentlichen Anhörung bis Ende 2023-2024 konsultiert. Wenn der Präfekt nach dieser Phase das Projekt für gemeinnützig erklärt, werden die Entwurfsstudien parallel zu den für die Realisierung des Projekts erforderlichen Grundstückserwerben fortgesetzt.