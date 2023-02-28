Letzte Gelegenheit, mit den Projektteams am 12. Oktober von 8 bis 11 Uhr im RER-Bahnhof Aulnay zu diskutieren

Am 12. Oktober von 8 bis 11 Uhr wird das Projektteam von Île-de-France Mobilités an der Bushaltestelle 15 des RER-Bahnhofs Aulnay-sous-Bois an der letzten Sitzung der Projektkonsultation teilnehmen. Das Team stellt Ihnen das Entwicklungsprojekt vor, beantwortet Ihre Fragen und kann Ihnen die Präsentationsbroschüre des Projekts mit seiner T-Karte geben.

Vergessen Sie nicht den letzten Termin der Konsultation, am 16. Oktober um 10 Uhr in Tremblay-en-France an der Haltestelle Merisiers der Linie 15, für einen Workshop-Spaziergang* zum Thema Einfügen von Busspuren entlang der RD40. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie sich anmelden können (im Rahmen der 20 verfügbaren Plätze).

* Die Teilnahme unterliegt der Vorlage des Gesundheitspasses.