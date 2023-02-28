Ende der Beratung! Nach 5 Wochen endete am 22. Oktober 2021 die Vorkonsultation zum Projekt zur Entwicklung der Busspuren zwischen Aulnay und Tremblay. Zwischen dem 20. September und dem 22. Oktober 2021 gingen mehr als hundert Meinungen über die Website, den T-Gutschein oder während der verschiedenen organisierten Treffen und Workshops ein.

Île-de-France Mobilités und seine Partner danken allen, die an der Konsultation zum Projekt teilgenommen und sich die Zeit genommen haben, ihre Meinungen und Vorschläge zu formulieren.

In den kommenden Wochen wird das Projektteam all diese Beiträge lesen, analysieren und Lehren und Orientierungen für zukünftige Studien ziehen. Das Ganze wird in die "Bewertung der Konsultation" aufgenommen, die dann vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wird.

Am Ende dieses Prozesses werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht und auf dieser Website zur Verfügung gestellt.