21. Oktober um 17:30 Uhr, ein neuer Termin für den Workshop zum RD40-Sektor

Ein Workshop-Fokus* zum Thema "RD40" wird von Ile-de-France Mobilités am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, von 17:30 bis 19 Uhr per Videokonferenz organisiert.

Es sind noch ein paar Plätze frei! Um teilzunehmen, registrieren Sie sich, indem Sie hier klicken.

Der Workshop findet wie folgt statt:

Einleitung

Teil 1: Vorstellung des Sektors: RD40, in den Gemeinden Villepinte und Tremblay-en-France

Teil 2: Breakout-Workshop: Sammlung von Meinungen / Kommentaren / Beiträgen zum vorgestellten Projekt

Teil 3: Berichterstattung über die Arbeit der Untergruppen im Plenum

Fazit

*Dieser digitale Workshop ersetzt den ursprünglich für den 16.10.21 geplanten Workshop-Spaziergang, der nach mehreren Absagen in letzter Minute abgesagt wurde.