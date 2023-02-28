Kommen Sie am 5. Oktober von 15:30 bis 18:30 Uhr und tauschen Sie sich mit den Projektteams in Villepinte aus

Am 5. Oktober von 15:30 bis 18:30 Uhr wird das Projektteam von Île-de-France Mobilités auf der RD115 in Villepinte präsent sein und an mehreren Haltestellen zwischen Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc und Brassens unterwegs sein. Das Team kommt zu Ihnen, um das Entwicklungsprojekt vorzustellen, sich auszutauschen, Ihnen die Präsentationsbroschüre des Projekts mit seiner T-Karte zu geben und Ihre Fragen zu beantworten.

Weitere Reisen des Projektteams sind geplant:

An der Bushaltestelle 15, RER-Station Aulnay-sous-Bois | Dienstag, 12. Oktober – 8 – 11 Uhr

Zwei Workshops-Wanderungen* sind außerdem am 9. Oktober in Aulnay-sous-Bois und am 16. Oktober in Tremblay-en-France geplant. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den Workshops und deren Anmeldung zu erhalten.

* Die Teilnahme unterliegt der Vorlage des Gesundheitspasses