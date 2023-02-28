Nehmen Sie an der Beratung teil!

Vom 20. September bis 22. Oktober 2021 organisiert Île-de-France Mobilités eine Vorabkonsultation, damit sich alle über das Projekt zur Entwicklung der Busse von Aulnay-sous-Bois nach Tremblay-en-France informieren und ihre Meinung äußern können.

Diese Konsultationsphase ist ein wichtiger Schritt im Leben des Projekts und eine privilegierte Zeit für Information und Austausch; Es zielt darauf ab, das Projekt zu bereichern und es dank der geäußerten Meinungen weiterzuentwickeln.

Anwohner, Nutzer, Reisende, Unternehmen, Vereine und Gemeinden: Sie alle sind eingeladen, mitzumachen!