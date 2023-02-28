Nehmen Sie am 9. Oktober von 10 bis 12.30 Uhr in Aulnay am Walk-Workshop teil

Gehen Sie am Samstag, den 9. Oktober, von 10 bis 12:30 Uhr auf den Vorplatz des RER-Bahnhofs Aulnay für einen Stadtspaziergang zum Thema Pont de la Croix-Blanche, gefolgt von einem kollektiven Workshop im Raum, bei dem Sie Ihre Meinung äußern, sich mit den Teams austauschen und an der Realisierung Ihres zukünftigen Projekts teilnehmen können. Um teilzunehmen und vorbehaltlich der Vorlage des Gesundheitspasses am D-Day, melden Sie sich online an (20 Plätze verfügbar).

Sie sind heute nicht verfügbar? Verpassen Sie nicht den zweiten Workshop-Spaziergang*, der in Tremblay-en-France organisiert wird und am Samstag, den 16. Oktober, ab 10 Uhr stattfindet. Gehen Sie auf den Vorplatz des Bahnhofs Vert-Galant für einen Spaziergang zum Thema Einfügen von Busspuren entlang der RD40. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie sich registrieren können.

Und vergessen Sie nicht: Das Projektteam steht Ihnen am 12. Oktober von 8 bis 11 Uhr auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs Aulnay für alle Ihre Fragen zur Verfügung.

* Die Teilnahme unterliegt der Vorlage des Gesundheitspasses.