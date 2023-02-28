Treffen Sie die Projektteams am 30. September von 13 bis 16 Uhr an der Haltestelle Lapin Sauté in Aulnay-sous-Bois

Am 30. September von 13 bis 16 Uhr trifft Sie das Projektteam von Île-de-France Mobilités an der Haltestelle Lapin Sauté in Aulnay-sous-Bois. Diskutieren Sie mit dem Team, entdecken Sie das Entwicklungsprojekt, stellen Sie Ihre Fragen und holen Sie sich die Präsentationsbroschüre des Projekts mit seiner T-Karte.

Weitere Reisen des Projektteams sind geplant:

Auf der RD115 in Villepinte, auf mehreren Haltestellen zwischen Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc und Brassens | Dienstag, 5. Oktober – 15:30-18:30 Uhr

An der Bushaltestelle 15, RER-Station Aulnay-sous-Bois | Dienstag, 12. Oktober – 8 – 11 Uhr

Zwei Workshops-Wanderungen* sind außerdem am 9. Oktober in Aulnay und am 16. Oktober in Tremblay-en-France geplant. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den Workshops und deren Anmeldung zu erhalten.

* Die Teilnahme unterliegt der Vorlage des Gesundheitspasses.