Werden Sie Parkplätze entfernen?

Nach den ersten durchgeführten Studien wird das Projekt Auswirkungen auf etwa 120 Parkplätze haben: die Rue Jules Vallès und die RD115 zwischen der Haltestelle Soleil Levant und Lapin Sauté in Aulnay-sous-Bois, die Avenue Martin Luther King in Sevran und die RD40 in Tremblay-en-France. Dies ist eine erste Schätzung, die später verfeinert werden muss. Spätere Studien werden auch darauf abzielen, die Auswirkungen auf bestehende Nutzungen zu begrenzen und gegebenenfalls die Modalitäten der Restitution zu analysieren. In Sevran wird beispielsweise die Schaffung eines Parkplatzes an der RD 115 (nördlich des Einkaufszentrums) untersucht, um den Wegfall von Parkplätzen auf der Strecke zu kompensieren.