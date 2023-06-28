Wie sind Radverkehrsanlagen vorgesehen?

Mit dem Projekt werden Radfahrer schließlich von fast 7,5 km Radwegen profitieren. Neue Radwege werden geschaffen, um das bestehende Netz zu ergänzen. In einigen Sektoren sind Radverkehrsanlagen aufgrund der Breite der Fahrspuren und der Umgebung jedoch nicht umsetzbar, und der Fahrradverkehr wird im allgemeinen Verkehr stattfinden, der dann in Zone 30 geregelt wird. Île-de-France Mobilités hat sich im Rahmen der ersten Phase mit den Fahrradverbänden ausgetauscht und wird sie auch in der Fortsetzung des Projekts einbeziehen.