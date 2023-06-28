Warum sollte der Standort bestimmter Stationen geändert werden?

Im Rahmen des Projekts zur Entwicklung von Bussen von Aulnay-sous-Bois nach Tremblay-en-France werden verschiedene Arten der Neukonfiguration untersucht, darunter die Schaffung von 3 neuen Stationen:

Auf der Straße nach Mitry (RD115), in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs, der das Interkommunale Krankenhaus Robert Ballanger bedient: Diese Haltestelle wird den Service des Krankenhauszentrums mit einer alternativen Station verstärken.

Auf der Salvador Allande Avenue, in der Nähe des Kreisverkehrs Salvador Allende/Martin Luther King: Sie würde es den Bewohnern und Mitarbeitern des nahe gelegenen Gewerbegebiets ermöglichen, von einer alternativen Verbindung zum Sektor Sevran-Beauvottes zu profitieren.

Auf dem Boulevard Robert Ballanger (RD115), stromaufwärts des Kreisverkehrs der RD115/RD40: um die kulturellen Einrichtungen nördlich der RD115 zu bedienen.

Parallel dazu und infolge der Umstrukturierung der Strecke der Linie 15 werden einige Stationen nicht mehr von ihr bedient: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens und die Haltestellen des Zweigs Tremblay-en-France. Anschließend wird eine Analyse der Umstrukturierung des bestehenden Busnetzes durchgeführt, um die Modalitäten für die Bedienung dieser Stationen, die nicht in den Geltungsbereich des Projekts fallen, dank einer oder mehrerer anderer Buslinien zu klären. Diese Analyse wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinschaften und den assoziativen Akteuren des Sektors durchgeführt. Drei Haltestellen auf der Strecke (jetzt von der Linie 15 bedient) werden gestrichen:

Haltestelle Art in Aulnay-sous-Bois: Zwischen 2 stark frequentierten Haltestellen der Linie (Haltestelle Soleil Levant und Haltestelle Lapin Sauté), in sehr geringer Entfernung voneinander, ist die Haltestelle Art sehr wenig frequentiert (durchschnittlich 139 Benutzer pro Wochentag – Quelle Keolis - 2016), was sie zu einer der am wenigsten frequentierten Haltestellen der Linie 15 macht. Seine Entfernung wird die kommerzielle Geschwindigkeit und Regelmäßigkeit verbessern, und die Benutzer haben zwei Haltestellen in der Nähe (Lapin Sauté oder Soleil Levant)

HLM-Haltestelle: Diese Haltestelle wird derzeit nur noch zu bestimmten Tageszeiten in Richtung Aulnay-sous-Bois bedient, wenn der Bus einen Umweg im Stadtteil Ambourget macht. Die Entfernung wird die Lesbarkeit der Linie 15 verbessern, und die Benutzer können sich auf die nahe gelegene Haltestelle Ambourget – Cimetière beziehen.

Haltestelle Paré: Im Rahmen der Neugestaltung des Kreisverkehrs Robert Schuman wird diese Haltestelle entfernt, und die Benutzer können sich auf die Haltestelle Savigny beziehen.

Bis 2030 wird die Linie 15 23 Stationen auf ihrer 9,2 Kilometer langen Strecke von Aulnay-RER nach Vert Galant bedienen und soll täglich 24.000 Fahrgäste befördern.