Warum die Route der Linie 15 umstrukturieren?

Die Linie 15 (Aulnay-sous-Bois RER – Tremblay-en-France Jaurès) ist mit rund 20.000 Fahrgästen pro Tag eine der größten im Nordosten der Ile-de-France. Es ist daher wichtig, den verschiedenen Fahrgästen, die ihn nutzen, insbesondere in Übereinstimmung mit den 3 bedienten Bahnhöfen (Aulnay RER, Sevran-Beaudottes und Vert Galant), einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Heute ist diese Linie:

ist in den allgemeinen Verkehr integriert, was sich auf seine Leistung und die Qualität des Dienstes (Regelmäßigkeit und kommerzielle Geschwindigkeit) auswirkt

hat Routenbesonderheiten mit mehreren Endstationen/Zielen, einer Anzahl von Haltestellen und einer Route, die je nach Verkehrsrichtung variieren, was ihre Lesbarkeit erschwert.

Der Bau eines eigenen Standorts (eigene Fahrspuren), funktionaler Verbesserungen sowie die Beseitigung bestimmter Haltestellen werden den Betrieb der Linie erheblich verbessern, mit einer durchschnittlichen Zeitersparnis von 8 bis 10 Minuten, um von Aulnay RER nach Vert Galant zu gelangen, für die 24.000 Nutzer, die ab 2030 täglich auf der Linie erwartet werden.