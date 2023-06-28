Wann wird das Projekt in Betrieb genommen?

Nach der Konsultation und der Erstellung der Ergebnisse der Konsultation werden Vorstudien durchgeführt, um das Projekt abzuschließen und das Rahmenkonzept festzulegen. Das Projekt wird dann einer öffentlichen Ausschreibung unterzogen und kann mittelfristig durchgeführt werden. Indikativ ticket vergingen bei vergleichbaren Projekten durchschnittlich 8 bis 10 Jahre zwischen den Vorstudien (aktueller Projektstadium) und der Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur. Dieser Zeitraum berücksichtigt insbesondere die Zeit, die benötigt wird, um die verschiedenen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, und die Zeit, die für den Erwerb von Grundstücken und die Realisierung möglicher Umleitungen von Konzessionsnetzen erforderlich ist.