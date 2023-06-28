Was ist der Zweck der Konsultation? Wie kann man teilnehmen?

Im Jahr 2020 führte die erste Studienphase des Projekts zur Veröffentlichung eines Dossiers mit Zielen und Hauptmerkmalen. Auf dieser Unterstützung, die es ermöglicht, das Projekt, seine Merkmale und seine Route zu spezifizieren, basiert die Konsultation. Diese Phase des Dialogs mit der Region ist Teil des Qualitätsansatzes von Île-de-France Mobilités und spiegelt den Wunsch wider, Projekte von und für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs zu entwickeln. In dieser Hinsicht sind Ihre Meinungen und Kommentare wichtig, um das Projekt zu bereichern. Treffen Sie vom 20. September bis 22. Oktober 2021 die Projektteams von Île-de-France Mobilités bei Treffen und Workshops, die in der Region organisiert werden (Daten, Uhrzeiten und Anmeldeverfahren finden Sie hier) und senden Sie uns Ihre Kommentare, indem Sie eine Mitteilung einreichen oder den T-Coupon der Broschüre zurücksenden, die in den Rathäusern von Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte und Tremblay-en-France erhältlich ist.