Welche Auswirkungen hat das Projekt auf den Straßenverkehr?

Der Bau von Fahrspuren für Busse bedeutet in bestimmten Sektoren eine Reduzierung der Fahrspuren für den allgemeinen Verkehr: Übergang von 2x2 Fahrspuren für den allgemeinen Straßenverkehr auf eine Fahrspur (in jede Richtung). Um die Auswirkungen richtig zu bewerten, wurden bereits in der vorgelagerten Phase der Studie Verkehrsstudien durchgeführt, um die Entwicklung des Straßenverkehrs bis 2035 zu visualisieren. Sie zeigen, dass:

Es wird erwartet, dass das Verkehrsaufkommen in diesem Sektor auf einem sehr großen Teil der Strecke im Zusammenhang mit der Ankunft des Grand Paris Express zurückgehen wird, mit Ausnahme der RD40, auf der der Straßenverkehr leicht zunimmt.

Der Verkehr auf den bereits stark befahrenen Straßen wird jedoch stark bleiben, mit oder ohne Einrichtung eines eigenen Standorts (eigene Busspuren). In der Tat befindet sich eine große Anzahl von Fahrzeugen, die auf der RD40 verkehren, auf der Durchreise und tauschen sich nicht mit den vom TCSP-Projekt betroffenen Gemeinden aus. Die Verringerung der Kapazität der Achse würde diese Autofahrer davon abhalten, die RD40 zu benutzen, die dann angepasste Transitrouten wie beispielsweise die Autobahn A104 bevorzugen würden.

Nach diesen ersten Studien scheint es, dass die Einführung des öffentlichen Verkehrs an einem bestimmten Standort die Verkehrsbedingungen nicht a priori verschlechtern wird. Nach der Bewertung der Konsultation und im Rahmen der Studien (Schemaphase des Prinzips) werden neue Verkehrsstudien durchgeführt, mit dem Ziel, nach verschiedenen Szenarien und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr zu vertiefen, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die schließlich der öffentlichen Anhörung vorgeschlagen wird.