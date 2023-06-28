Welche Folgemaßnahmen werden zu den während der Vorkonsultation eingeholten Stellungnahmen und Bemerkungen ergriffen?

Alle Meinungen und Kommentare werden bis einschließlich 22. Oktober berücksichtigt. Am Ende der Konsultation wird Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation erstellen, in der der Austausch und die geäußerten Meinungen aufgeführt sind. Dieses Dokument wird vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités validiert und allen zur Kenntnis gebracht (veröffentlicht auf der Website). Die aus der Konsultation gewonnenen Erkenntnisse werden somit in das Projekt einfließen, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht, und die Durchführung der folgenden Studien und die Ausarbeitung des Prinzipienschemas und der Akte der Untersuchung des öffentlichen Versorgungsunternehmens leiten.