Welche Servicelösungen werden für Haltestellen in Betracht gezogen, die nicht mehr von der Linie 15 bedient werden?

Infolge der Umstrukturierung der Route der Linie 15 werden einige Stationen nicht mehr von dieser Linie bedient: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens und die Haltestellen des Zweigs Jaurès. Die Umstrukturierung des bestehenden Busnetzes wird durchgeführt, um die Bedingungen für den Betrieb dieser Stationen festzulegen, die nicht in den Projektumfang einbezogen sind. Diese Haltestellen werden von anderen Linien des Busnetzes bedient. Dieser Punkt wird in einer späteren Phase des Projekts untersucht, um den Bedürfnissen des Gebiets zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur so nahe wie möglich zu kommen.