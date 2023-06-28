Was ist eine eigene Busspur?

Es handelt sich um eine Fahrspur, die nur Bussen gewidmet ist, die zusätzlich von der Priorität an Kreuzungen profitieren. Dieses Prinzip ermöglicht einen reibungslosen und schnellen Verkehr von Bussen, die an Geschwindigkeit und Regelmäßigkeit gewinnen und sich so von den Launen des Verkehrs (Staus, rote Ampeln usw.) befreien. Im Rahmen des Projekts werden 9,2 km eigene Busspuren geschaffen. Es kann sich um eine Einbahnstraße (in eine Richtung) oder eine Zweirichtungsspur (eine eigene Fahrspur in jede Fahrtrichtung) handeln. Diese Routen werden je nach den Einschränkungen des Standorts auf unterschiedliche Weise eingefügt:

axial: Einfügung in der Mitte der Fahrbahn, zwischen den beiden Richtungen des allgemeinen Verkehrs.

seitlich: Einfügung neben der Fahrbahn

bilateral: Einfügung auf beiden Seiten der Fahrbahn

Im Rahmen des Projekts wurde, wo immer möglich, das Prinzip eines bidirektionalen sauberen Standorts beibehalten. Diese speziellen Fahrspuren können von anderen Buslinien in der Umgebung genutzt werden, gemäß den Modalitäten, die in den folgenden Studien des Projekts untersucht werden.