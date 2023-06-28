Wer finanziert das Projekt und wie viel kostet es?

Die Kosten für die Infrastruktur werden auf 89,1 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer geschätzt. Der Staat, die Region Île-de-France, das Departement Seine-Saint-Denis und das Établissement Public Paris Terres d'Envol finanzieren die Studien bis zur Erhebung der öffentlichen Versorgungsunternehmen gemäß dieser Aufteilung:

Die Region Île-de-France (49%)

Der Staat (21%)

Paris Terres d'Envol (20%)

Die Abteilung (10%)

Île-de-France Mobilités, die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France, ist der Auftraggeber dieser Studien. Île-de-France Mobilités finanziert auch das gesamte rollende Material und die Betriebskosten.