Einrichtungen für BusseAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay
Wer finanziert das Projekt und wie viel kostet es?
Die Kosten für die Infrastruktur werden auf 89,1 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer geschätzt. Der Staat, die Region Île-de-France, das Departement Seine-Saint-Denis und das Établissement Public Paris Terres d'Envol finanzieren die Studien bis zur Erhebung der öffentlichen Versorgungsunternehmen gemäß dieser Aufteilung:
- Die Region Île-de-France (49%)
- Der Staat (21%)
- Paris Terres d'Envol (20%)
- Die Abteilung (10%)
Île-de-France Mobilités, die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France, ist der Auftraggeber dieser Studien. Île-de-France Mobilités finanziert auch das gesamte rollende Material und die Betriebskosten.