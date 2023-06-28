Entdecken Sie die in diesem Sektor geplanten Entwicklungen in der Phase der Vorstudien und der Konsultation vor dem Winter 2020-2021:

In Chelles nimmt der Bus Bords de Marne die Avenue du Maréchal Foch zwischen der Avenue du Général und dem Place Gasnier Guy.

Auf dieser 900 m langen Strecke stehen 2 Stationen zur Verfügung:

Marschall Foch*

Chelles – Gournay RER

Eine einzige eigene Fahrspur, die sich in der Mitte der Straße befindet, wird in Richtung des RER-Bahnhofs Chelles-Gournay (Süd-Nord-Richtung) geschaffen. In der Gegenrichtung verkehren Busse im allgemeinen Verkehr.

Die speziellen Busanlagen werden die Anbindung an den RER-Bahnhof Chelles-Gournay erleichtern, Parkplätze aufrechterhalten und die Zugänglichkeit zu Geschäften aufrechterhalten. Nördlich der Straße befindet sich ein Zweirichtungsradweg.

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Entwicklungen des Projekts zu spezifizieren und zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Endstationen und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und den Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw.

In diesem Bereich wird Île-de-France Mobilités insbesondere die Positionierung der Bahnhöfe vertiefen und sich bemühen, die Verbindungen des Projekts mit dem Bahnhof Chelles-Gournay zu klären, um die Verbindungen für alle Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, Nutzer des öffentlichen Verkehrs) zu optimieren.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig

** Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die vorläufigen Studien des Schemas de Principe abgeschlossen sind