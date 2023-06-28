Dialog
Wie bei allen von Île-de-France Mobilités durchgeführten Projekten sind die lokalen Akteure seit den ersten Phasen der Entwicklung des Projekts Bus Bords de Marne eng eingebunden. Das Projekt war Gegenstand einer Konsultation vor dem Winter 2020-2021 mit allen betroffenen Zielgruppen (Partner, Verbände, Anwohner, Händler und Unternehmen), mit dem Ziel, das Projekt zu bereichern und es so weiterzuentwickeln, dass es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht. Seitdem hat das Projekt in enger Absprache mit allen Gemeinden viele Entwicklungen durchlaufen, um die geäußerten Meinungen und Kommentare zu berücksichtigen. Diese Studienarbeit führte zur Fertigstellung des Projektkonzepts, das am 7. Dezember 2023 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurde. Die Teams von Ile-de-France Mobilités präsentierten die Entwicklungen des Projekts und trafen sich im Frühjahr 2024 mit der Öffentlichkeit.
Die letzte Phase, die öffentliche Anhörung, fand vom 14. Oktober bis 13. November 2024 statt
Sein Zweck war es, die Meinung aller einzuholen. Anwohner, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Unternehmen, Händler und Verbände waren eingeladen, ihre Meinung zu dem Projekt abzugeben. Am Ende der Untersuchung des öffentlichen Versorgungsunternehmens legte die unabhängige Untersuchungskommission ihren Bericht und ihre begründeten Schlussfolgerungen zu dem Projekt vor. Er gab eine befürwortende Stellungnahme zum Antrag auf Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts und zur Vereinbarkeit der vorgeschlagenen städtebaulichen Unterlagen ab.
Lesen Sie den Bericht der Untersuchungskommission
Der Bericht des Untersuchungsausschusses