Wie bei allen von Île-de-France Mobilités durchgeführten Projekten sind die lokalen Akteure seit den ersten Phasen der Entwicklung des Projekts Bus Bords de Marne eng eingebunden. Das Projekt war Gegenstand einer Konsultation vor dem Winter 2020-2021 mit allen betroffenen Zielgruppen (Partner, Verbände, Anwohner, Händler und Unternehmen), mit dem Ziel, das Projekt zu bereichern und es so weiterzuentwickeln, dass es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht. Seitdem hat das Projekt in enger Absprache mit allen Gemeinden viele Entwicklungen durchlaufen, um die geäußerten Meinungen und Kommentare zu berücksichtigen. Diese Studienarbeit führte zur Fertigstellung des Projektkonzepts, das am 7. Dezember 2023 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurde. Die Teams von Ile-de-France Mobilités präsentierten die Entwicklungen des Projekts und trafen sich im Frühjahr 2024 mit der Öffentlichkeit.