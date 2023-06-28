Die MECDU-Konsultation 2023

Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass ein Entwicklungsprojekt in den städtebaulichen Dokumenten des betreffenden Gebiets berücksichtigt wird. Es geht also darum, diese Dokumente anzupassen, um die Realisierung des betreffenden Projekts zu ermöglichen.

Planungsunterlagen bestehen hauptsächlich aus Programmen, Plänen, Plänen und Karten. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung eines oder mehrerer Gebiete zu organisieren und zu planen, indem sie auf verschiedenen Ebenen eingreifen: Gemeinde, Interkommunalität, Agglomeration, Departement usw. Sie spiegeln damit seine Entwicklungsambitionen wider und rahmen seine Urbanisierung. Zu diesen Regulierungsdokumenten gehören beispielsweise: der städtische Verkehrsplan der Île-de-France (PDUIF), der Reiseplan des Departements Val-de-Marne oder die lokalen Stadtpläne (PLU) der Gemeinden, die vom Projekt durchquert werden.