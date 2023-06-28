Die MECDU-Konsultation 2023
Nach der Vorkonsultation 2020-2021 fand vom 16. Oktober bis einschließlich 12. November 2023 eine neue Phase des Dialogs statt. Dies war die Konsultation vor der Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente (MECDU) von Perreux-sur-Marne mit dem Projekt Bus Bords de Marne. Dieses Konsultationsverfahren führte zu einer Bewertung, die am Ende der Seite verfügbar ist und in die im Jahr 2024 erscheinende Akte der öffentlichen Anhörung aufgenommen wird.
Was ist ein MECDU?
Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass ein Entwicklungsprojekt in den städtebaulichen Dokumenten des betreffenden Gebiets berücksichtigt wird. Es geht also darum, diese Dokumente anzupassen, um die Realisierung des betreffenden Projekts zu ermöglichen.
Planungsunterlagen bestehen hauptsächlich aus Programmen, Plänen, Plänen und Karten. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung eines oder mehrerer Gebiete zu organisieren und zu planen, indem sie auf verschiedenen Ebenen eingreifen: Gemeinde, Interkommunalität, Agglomeration, Departement usw. Sie spiegeln damit seine Entwicklungsambitionen wider und rahmen seine Urbanisierung. Zu diesen Regulierungsdokumenten gehören beispielsweise: der städtische Verkehrsplan der Île-de-France (PDUIF), der Reiseplan des Departements Val-de-Marne oder die lokalen Stadtpläne (PLU) der Gemeinden, die vom Projekt durchquert werden.
Der Umfang der MECDU-Konsultation
Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Schaffung der neuen Buslinie zwischen Val de Fontenay und Chelles-Gournay erforderten die vorherige Kompatibilität des lokalen Bebauungsplans von Perreux-sur-Marne. Im Mittelpunkt dieser Konsultation standen die Änderungen dieses lokalen Bebauungsplans. Diese regulatorische Konsultation war daher nicht dazu gedacht, die Zweckmäßigkeit des Projekts Bus Bord de Marne zu erörtern, da es bereits im Jahr 2020 einer vorherigen Konsultation unterzogen wurde. Die Entwicklungen des Projekts werden Gegenstand einer neuen Phase der öffentlichen Konsultation während der öffentlichen Anhörung sein.
Die städtebaulichen Dokumente der anderen Gemeinden, die vom Projekt durchquert werden, erfordern keine Änderungen und sind daher von dieser Konsultation nicht betroffen.
Weitere Informationen finden Sie in der Konsultationsdatei:
Karte des Umfangs der MECDU-Konsultation
Die Ziele dieser Konsultation
In Anwendung des Städtebaugesetzbuches* hatte diese Konsultation folgende Ziele:
- Sammeln Sie Meinungen zur Kompatibilität der PLU von Perreux-sur-Marne und senden Sie den Partnern die Elemente, die für die Anpassung der Dokumente nützlich sind, die sie gegebenenfalls durchführen müssten;
Es war auch eine Gelegenheit, um:
- Information der Öffentlichkeit über Art und Fortschritt des Projekts
- Bereiten Sie die nächsten Schritte des Projekts vor, einschließlich der Phase der öffentlichen Untersuchung.
Diese Konsultation war nicht dazu gedacht, die Zweckmäßigkeit des Projekts Bus Bords de Marne zu erörtern, da es bereits 2020 einer Vorkonsultation unterzogen wurde. Die Entwicklungen des Projekts werden Gegenstand einer neuen Phase der öffentlichen Konsultation während der für 2024 geplanten Umfrage der öffentlichen Versorgungsunternehmen sein.
*Ziel dieser Konsultation ist es, insbesondere auf die im ASAP-Gesetz vom 7. Dezember 2020 enthaltenen Richtlinien zu reagieren.
Wie geht es weiter?
Am Ende dieser MECDU-Konsultation waren alle gesammelten Beiträge Gegenstand eines Berichts, der am 7. Dezember 2023 veröffentlicht wurde. Diese Bewertung fließt in die Überlegungen zum Projekt ein und vervollständigt die MECDU-Akte, die im Hinblick auf die bevorstehende öffentliche Untersuchung im Jahr 2024 in die Untersuchungsakte aufgenommen wird.