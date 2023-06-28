Navigieren Sie auf dem Pfad

Die Einfügung von Fahrspuren für den Bus Bords de Marne
Unter Berücksichtigung der städtebaulichen, historischen und landschaftlichen Merkmale, die für jeden Sektor spezifisch sind, erfüllt es Ziele, die manchmal komplex zu vereinbaren sind:
- Organisation der Straßen, um das Funktionieren des öffentlichen Verkehrs zu verbessern, aktive Verkehrsmittel (Fußgänger, Radfahrer) zu fördern und den Fluss des Straßenverkehrs zu ermöglichen;
- Integrieren Sie alle Funktionen, die für den städtischen Betrieb erforderlich sind: Zugang zum Anwohner, Parken, Lieferungen, Sondertransporte, Notfallzugang usw. ;
- Minimierung des Landerwerbs;
- Begrenzung der Auswirkungen auf Bäume und die Umwelt im Allgemeinen;
- Optimieren Sie die Investitions- und Betriebskosten des Projekts.
Karte mit den zukünftigen Entwicklungen nach der Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne und 2 Jahre nach der Inbetriebnahme der Linie 15 auf dem Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Aristide Briand und Verdun: