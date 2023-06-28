Navigieren Sie auf dem Pfad

Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Die Route und die ausgewählten Stationen

Der Bus Bords de Marne wird etwa 8,5 Kilometer lang sein und 17 Stationen bedienen. Sie durchquert 7 Gemeinden (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne und Chelles) und 3 Departements (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne). Das Projekt geht einher mit dem Bau eines durchgehenden Radwegs von Val de Fontenay nach Chelles-Gournay und einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes. Die Terminals befinden sich im zukünftigen Busknotenpunkt östlich von Val de Fontenay und im Busknotenpunkt Chelles-Gournay.

 

Die Namen der Stationen sind provisorisch. Sie werden kurz vor der Inbetriebnahme in Absprache mit den lokalen Behörden endgültig festgelegt.

Vereinfachte Prognosesynoptik der zukünftigen Buslinie Bords de Marne und der 17 Stationen: Val de Fontenay RER und Carnot in Verbindung mit der RER A, E, der neuen Metrolinie 15, der verlängerten Straßenbahn T1 und lokalen Bussen, Avron, Jules Ferry, Jouleau, Neuilly Plaisance RER in Verbindung mit der RER A, Aristide Briand, Foch - de Gaulle, Place de la Résistance, Verdun, Blancheville - Ville Evrard, Maison Blanche, L'Avenir, Pointe de Gournay, Rue du Port, Foch, Chelles-Gournay RER in Verbindung mit RER E, Linie P, zukünftiger Metrolinie 16 und lokalen Bussen.

Die Einfügung von Fahrspuren für den Bus Bords de Marne

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen, historischen und landschaftlichen Merkmale, die für jeden Sektor spezifisch sind, erfüllt es Ziele, die manchmal komplex zu vereinbaren sind:

  • Organisation der Straßen, um das Funktionieren des öffentlichen Verkehrs zu verbessern, aktive Verkehrsmittel (Fußgänger, Radfahrer) zu fördern und den Fluss des Straßenverkehrs zu ermöglichen;
  • Integrieren Sie alle Funktionen, die für den städtischen Betrieb erforderlich sind: Zugang zum Anwohner, Parken, Lieferungen, Sondertransporte, Notfallzugang usw. ;
  • Minimierung des Landerwerbs;
  • Begrenzung der Auswirkungen auf Bäume und die Umwelt im Allgemeinen;
  • Optimieren Sie die Investitions- und Betriebskosten des Projekts.

Karte mit den zukünftigen Entwicklungen nach der Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne und 2 Jahre nach der Inbetriebnahme der Linie 15 auf dem Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Aristide Briand und Verdun:

Ein sequenzierter Pfad

Zur besseren Lesbarkeit ist der Pfad in sieben verschiedene Abschnitte unterteilt.

1: Das Dreieck und die Endstation von Val de Fontenay
5: Vom Bahnhof Blancheville-Ville Evrard zum Bahnhof L'Avenir
2: Die Bahnhöfe Avron, Jules Ferry und Jouleau
6: Von der Pointe de Gournay zum Ortseingang von Chelles
3: RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance
7: Bahnhof Foch und Endstation am Bahnhof Chelles-Gournay
4: Vom Bahnhof Aristide Briand zum Bahnhof Verdun