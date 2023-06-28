Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Vom Bahnhof Aristide Briand zum Bahnhof Verdun

Auf diesem Abschnitt bedient der Bus Bords de Marne die Bahnhöfe Aristide Briand, Foch – De Gaulle, Place de la Résistance und Verdun in Neuilly-sur-Marne.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Erhaltung bestehender Bäume so weit wie möglich und Verbesserung der städtebaulichen Qualität der Achse;
  • Erleichterung der Überquerung des Place de la Résistance, einer wichtigen Straßenkreuzung, für alle Verkehrsträger.

Die Verkehrsstudien, die am Ende der Vorkonsultation durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Aufrechterhaltung von zwei durchgehenden Fahrspuren für den Straßenverkehr nach Paris auf dem gesamten Abschnitt langfristig nicht erforderlich ist. In der Tat wird die Ankunft der U-Bahn-Linie 15 zur Verkehrsverlagerung eines erheblichen Teils der Fahrten von der Straße auf den öffentlichen Verkehr führen.

Ausgewählte Route und Entwicklung

Infolgedessen wird nun eine zweistufige Entwicklung gemäß dem Zeitplan für die Inbetriebnahme der U-Bahn-Linie 15 vorgeschlagen. Dies betrifft die Abschnitte zwischen dem Boulevard Ferdinand Buisson und der Rue des Martyrs de la Déportation, dann zwischen der Rue Pasteur und der Avenue de Blancheville. Dies wird es schließlich ermöglichen, mehr Bäume zu begrünen und zu pflanzen, ohne die Verkehrsbedingungen zu verschlechtern.

Zeit 1

Zwischen der Inbetriebnahme des Projekts Bus Bords de Marne und zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Metrolinie 15 in Val de Fontenay: Auf der gesamten Strecke zwischen der Avenue de Blancheville und dem Boulevard Ferdinand Buisson werden zwei Fahrspuren in Richtung Paris beibehalten.

Zeit 2

Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Metro 15: Eine der beiden Straßen nach Paris wird in eine Grünfläche umgewandelt, die auf den beiden oben genannten Abschnitten bepflanzt wird. Auf den anderen Abschnitten, wo es angesichts des zu erwartenden Verkehrs notwendig ist, werden die beiden Fahrspuren nach Paris beibehalten.
Absichtsansicht: Boulevard Maréchal Foch in Neuilly-sur-Marne langfristig (2 Jahre nach der Ankunft der M15)

Route und Ausstattung des Bahnhofs Aristide Briand am Bahnhof Verdun

Route und Entwicklung für den Bahnhof Aristide Briand am Bahnhof Verdun, langfristig (2 Jahre nach der Ankunft der M15)

Route und Entwicklung für den Bahnhof Aristide Briand am Bahnhof Verdun, langfristig (2 Jahre nach der Ankunft der M15)

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken (2 Jahre nach der Inbetriebnahme der Metro 15). An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und kann auf dem Computer konsultiert werden.

Visualisierung starten
Dekoratives Bild
News abonnieren