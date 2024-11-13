Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Das Projekt Bus Bords de Marne besteht aus dem Bau spezieller Busspuren und der Schaffung einer neuen Buslinie auf einer Länge von etwa 8,5 km zwischen Val de Fontenay und Chelles-Gournay.

Absichtsansicht des Place de la Résistance in Neuilly-sur-Marne - ©Ile-de-France Mobilités / EGIS
Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Departement Seine-Saint-Denis
Departement Seine et Marne
Île-de-France Mobilités

Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Das Projekt Bus Bords de Marne wurde für gemeinnützig erklärt!

Übersichtskarte des Projekts

Schlüsselfiguren

17 Stationen

von 7 durchquerten Gemeinden(1 alle 530m ca.)

3 Stationen bedient

Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay

8,5 km Strecke

davon 85% auf eigenem Geländeund 15% in gemischten Standortenin jede Fahrtrichtung

1 durchgehender Zweirichtungsradweg

von Val de Fontenayin Chelles-Gournay

33.000 Reisende

Erwartet pro Tag

24m

die Länge der neuen BusseBi-artikuliert, für alle zugänglichund elektrisch angetrieben

4 Minuten

die Frequenz während der Hauptverkehrszeiten,ca. 6 Min. außerhalb der Stoßzeiten

Eine große Zeitspanne

30 Minuten

ungefähr zwischen den Endstationen,10 Min. von Maison Blanche nach Chelles-Gournayoder in Neuilly-Plaisance RER

Kalender

  1. Winter 2020-2021
    Vorgespräch
  2. 2021-2023
    Vorstudien (Konzeptdiagramm und Untersuchungsakte)
  3. Dezember 2023
    Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  4. 14. Oktober bis 13. November 2024
    Öffentliche Untersuchung
  5. Heute
    April 2025
    Genehmigung der Projekterklärung durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  6. 2025
    Erklärung der Gemeinnützigkeit und Beginn der detaillierten Designstudien (Vorentwurf)
  7. 2030
    Inbetriebnahme

Ziele

Bieten Sie ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel, um sich leicht auf dem Territorium zu bewegen

Das Dreieck

In Fontenay-sous-Bois und Le Perreux-sur-Marne nimmt der Bus Bords de Marne das "Dreieck" Val de Fontenay.