Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Das Projekt Bus Bords de Marne besteht aus dem Bau spezieller Busspuren und der Schaffung einer neuen Buslinie auf einer Länge von etwa 8,5 km zwischen Val de Fontenay und Chelles-Gournay.
Übersichtskarte des Projekts
Schlüsselfiguren
17 Stationen
von 7 durchquerten Gemeinden(1 alle 530m ca.)
3 Stationen bedient
Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay
8,5 km Strecke
davon 85% auf eigenem Geländeund 15% in gemischten Standortenin jede Fahrtrichtung
1 durchgehender Zweirichtungsradweg
von Val de Fontenayin Chelles-Gournay
33.000 Reisende
Erwartet pro Tag
24m
die Länge der neuen BusseBi-artikuliert, für alle zugänglichund elektrisch angetrieben
4 Minuten
die Frequenz während der Hauptverkehrszeiten,ca. 6 Min. außerhalb der Stoßzeiten
Eine große Zeitspanne
30 Minuten
ungefähr zwischen den Endstationen,10 Min. von Maison Blanche nach Chelles-Gournayoder in Neuilly-Plaisance RER
Kalender
- Winter 2020-2021Vorgespräch
- 2021-2023Vorstudien (Konzeptdiagramm und Untersuchungsakte)
- Dezember 2023Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 14. Oktober bis 13. November 2024Öffentliche Untersuchung
- HeuteApril 2025Genehmigung der Projekterklärung durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 2025Erklärung der Gemeinnützigkeit und Beginn der detaillierten Designstudien (Vorentwurf)
- 2030Inbetriebnahme