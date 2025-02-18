Enquête publique : avis favorable sur le projet !

Suite à l’enquête publique sur le projet Bus Bords de Marne qui s’est déroulée du 14 octobre au 13 novembre 2024, la commission d’enquête indépendante a rendu un avis favorable sur la demande de déclaration d’utilité publique du projet et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme projetée.

La commission d’enquête considère notamment « après avoir apprécié les avantages et les inconvénients de ce projet, que son bilan est positif. »

Cet avis favorable est assorti de deux réserves et six recommandations.

Les réserves portent sur la sécurisation des flux autour de la gare de Neuilly-Plaisance et sur l’abandon de l’acquisition envisagée du parking privé Pérotin à Chelles.

Les recommandations portent sur : l’analyse des temps de parcours actuels de la 113 et des impacts sur les reports de circulation dans les voieries adjacentes, la comparaison des modélisations de la circulation routière avec l’évolution réelle de la circulation, l’étude de plusieurs variantes (pour diminuer les risques d’engorgement en limite de Neuilly-Plaisance/Le Perreux-sur-Marne, pour ajouter une station entre les stations rue du Port et Pointe de Gournay), l’optimisation des coûts et l’amélioration de la desserte du bus 113 d’ici à la mise en service du projet.

