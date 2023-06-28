Parcourir le tracé

Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Le tracé et les stations retenues  

Le Bus Bords de Marne parcourra environ 8,5 kilomètres et desservira 17 stations. Il traverse 7 communes (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne et Chelles) et 3 départements (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne). Le projet s’accompagne de la réalisation d’une piste cyclable continue de Val de Fontenay à Chelles-Gournay, et d’une réorganisation du réseau de bus local. Les terminus seront implantés dans le futur pôle bus à l’est de Val de Fontenay, et au sein du pôle bus de Chelles-Gournay.  

 

Les noms des stations sont provisoires. Ils seront arrêtés de façon définitive peu de temps avant la mise en service, en concertation avec les collectivités locales.

Synoptique prévisionnel simplifié de la future ligne Bus Bords de Marne et des 17 stations : Val de Fontenay RER et Carnot en interconnexion avec les RER A, E, la nouvelle ligne de Métro 15, le tramway T1 prolongé et les bus locaux, Avron, Jules Ferry, Jouleau, Neuilly Plaisance RER en interconnexion avec le RER A, Aristide Briand, Foch - de Gaulle, Place de la Résistance, Verdun, Blancheville - Ville Evrard, Maison Blanche, L'Avenir, Pointe de Gournay, Rue du Port, Foch, Chelles-Gournay RER en interconnexion avec le RER E, la ligne P, la future ligne Métro 16 et les bus locaux.

L'insertion des voies dédiées au Bus Bords de Marne

Tenant compte des caractéristiques urbaines, historiques et paysagères, propres à chaque secteur, elle répond à des objectifs parfois complexes à concilier :  

  • Organiser la voirie pour améliorer le fonctionnement des transports publics, favoriser les modes actifs (piétons, cyclistes) et permettre l’écoulement du trafic routier ; 
  • Intégrer l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au fonctionnement urbain : accès riverains, stationnement, livraisons, transports exceptionnels, accès des secours, etc. ;  
  • Minimiser les acquisitions foncières ; 
  • Limiter les effets sur les arbres et l'environnement en général ;  
  • Optimiser les coûts d'investissement et d’exploitation du projet.

Carte représentant les aménagements à terme, après la mise en service du Bus Bords de Marne et 2 ans après la mise en service de la ligne 15 sur la section entre les stations Aristide Briand et Verdun :

Un tracé séquencé

Pour plus de lisibilité, le tracé est découpé en sept sections distinctes.

1 : Le triangle et le terminus de Val de Fontenay
5 : De la station Blancheville-Ville Evrard à la station L'Avenir
2 : Les stations Avron, Jules Ferry et Jouleau
6 : De la Pointe de Gournay à l'entrée de Chelles
3 : La station Neuilly-Plaisance RER
7 : La station Foch et le terminus à la gare de Chelles-Gournay
4 : De la station Aristide Briand à la station Verdun