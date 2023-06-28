Parcourir le tracé

Tenant compte des caractéristiques urbaines, historiques et paysagères, propres à chaque secteur, elle répond à des objectifs parfois complexes à concilier :

Organiser la voirie pour améliorer le fonctionnement des transports publics, favoriser les modes actifs (piétons, cyclistes) et permettre l’écoulement du trafic routier ;

Intégrer l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au fonctionnement urbain : accès riverains, stationnement, livraisons, transports exceptionnels, accès des secours, etc. ;

Minimiser les acquisitions foncières ;

Limiter les effets sur les arbres et l'environnement en général ;

Optimiser les coûts d'investissement et d’exploitation du projet.

Carte représentant les aménagements à terme, après la mise en service du Bus Bords de Marne et 2 ans après la mise en service de la ligne 15 sur la section entre les stations Aristide Briand et Verdun :