Focus : La correspondance à Neuilly-Plaisance RER

La station Neuilly-Plaisance RER permettra les correspondances avec le RER A et les autres lignes de bus desservant le pôle (114, 203 et 214 actuellement). Le projet Bus Bords de Marne prendra en charge le réaménagement de la partie sud du pôle bus de la gare RER de Neuilly-Plaisance. Ce réaménagement comprend la réorganisation des quais, des lignes et des accès.