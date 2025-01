Parcourir le tracé

Le tracé et les stations retenues

Le Bus Bords de Marne parcourra environ 8,5 kilomètres et desservira 17 stations. Il traverse 7 communes (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne et Chelles) et 3 départements (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne). Le projet s’accompagne de la réalisation d’une piste cyclable continue de Val de Fontenay à Chelles-Gournay, et d’une réorganisation du réseau de bus local. Les terminus seront implantés dans le futur pôle bus à l’est de Val de Fontenay, et au sein du pôle bus de Chelles-Gournay.