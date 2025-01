Les stations Avron, Jules Ferry, et Jouleau

Tenant compte des conditions de circulation modélisées à l’horizon de la mise en service, le projet prévoit désormais une seule voie dédiée aux bus, afin de :

Préserver et compléter les alignements d’arbres existants en dehors des futures stations ;

Restituer davantage de places de stationnement qu’initialement, notamment près des commerces.

La station Avron sera aménagée avec des quais dissociés par sens : le quai en direction de Chelles-Gournay sera implanté sur le boulevard d’Alsace-Lorraine, et le quai en direction de Val de Fontenay sera implanté sur l’avenue du Général de Gaulle. Ceci permet d’aménager des trottoirs confortables sur le boulevard d’Alsace-Lorraine à proximité de la station et de l’école Germaine Sablon, de préserver des arbres au droit de la station et de restituer des places de stationnement au droit des commerces.