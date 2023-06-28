Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Vos questions
Vous avez une question sur le projet ? La réponse est peut-être déjà dans cette FAQ. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez poser votre question à l’équipe projet sur ce formulaire. Nous essaierons de répondre à votre question dans les meilleurs délais.
- Pourquoi choisir Val de Fontenay comme terminus à l'ouest ?
- Qu'en est-il de la desserte de la gare de Nogent-sur-Marne ?
- Pourquoi choisir la gare de Chelles-Gournay comme terminus à l'Est ?
- Qu'est-il prévu pour la desserte du quartier Castermant, du quartier de la mairie et du centre commercial Terre-Ciel à Chelles ?
- Pourquoi supprimer des stations de bus ? Comment les emplacements des stations ont-ils été définis ?
- Le tracé a-t-il été modifié depuis la concertation ?
- Pourquoi n'y-a-t-il pas systématiquement des voies dédiées aux bus ? Cela ne risque-t-il pas de pénaliser la circulation des bus ?
- Qu'est-ce qu'un TCSP ou un site propre ?
- Quels seront les temps de parcours avec le Bus Bords de Marne ?
- À quelle fréquence et sur quelle amplitude horaire circulera le Bus Bords de Marne ?
- Les bus et stations seront-ils accessibles à tous ? Quels sont les équipements prévus en station ?
- Quelles seront les caractéristiques du matériel roulant ? Où sera construit le nouveau Centre Opérationnel Bus et à quoi sert-il ?
- Comment sont envisagés les aménagements cyclables ?
- Quels sont les aménagements urbains et paysagers proposés par le projet ?
- Quelles sont les suites données aux avis et remarques recueillis lors de la concertation préalable ?
- La concertation s'est-elle poursuivie ?
- Qu’est-ce que le Schéma de Principe (SDP) et le dossier d’enquête publique ?
- Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?
- Qu’est-ce que l’enquête publique ? Pouvons-nous donner notre avis ?
- La ligne de bus 113 va-t-elle disparaître ? Qu’en est-il des autres lignes de bus empruntant l’axe ?
- Si le nombre de voies routières est réduit, quels seront les impacts sur la circulation locale et pour les automobilistes qui passent actuellement par cet axe ?
- Pourquoi les stations des projets de prolongement de la ligne 1 du métro (Val de Fontenay) et de la ligne 11 du métro (Neuilly-Hôpitaux) n’apparaissent-elles pas sur la carte du projet ?
- Le projet est-il dépendant du réaménagement du pôle de Val de Fontenay ? Quelle est l’alternative si ce projet prend du retard ?
- Le projet est-il dépendant de la mise en service de la ligne 15 Est ?
- Quelles sont les informations relatives au chantier à ce stade ?
- Les arbres existants seront-ils préservés ?
- Des places de stationnement seront-elles supprimées ?
- Le projet nécessitera-t-il des expropriations ?