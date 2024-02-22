Pourquoi un bus et pas un tramway ?

Le choix d’un mode de transport doit répondre aux besoins de déplacement identifiés sur un territoire donné, en tenant compte de l’ensemble du réseau de transport dont il fait partie. Il doit également répondre aux exigences de fiabilité et de qualité de service attendus au regard de ces enjeux de déplacement, tout en constituant une réponse équilibrée du point de vue des impacts sur l’environnement, des coûts d’investissement et d’exploitation.

Pour le Bus Bords de Marne, plusieurs éléments justifient le choix des bus :