Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Pourquoi un bus et pas un tramway ?
Le choix d’un mode de transport doit répondre aux besoins de déplacement identifiés sur un territoire donné, en tenant compte de l’ensemble du réseau de transport dont il fait partie. Il doit également répondre aux exigences de fiabilité et de qualité de service attendus au regard de ces enjeux de déplacement, tout en constituant une réponse équilibrée du point de vue des impacts sur l’environnement, des coûts d’investissement et d’exploitation.
Pour le Bus Bords de Marne, plusieurs éléments justifient le choix des bus :
- Les bus biarticulés sont dotés de 145 places. Avec une fréquence de 4 minutes aux heures de pointe, ils permettent de répondre à la fréquentation prévisionnelle de la ligne, estimée par Île-de-France Mobilités à 3 500 voyageurs en heure de pointe et environ 33 000 voyageurs par jour. Ces prévisions ne justifient donc pas le choix d’un tramway.
- Les bus peuvent s’insérer au plus près des gares, ce qui permet d’optimiser les correspondances avec les modes lourds et les autres lignes de bus. Par ailleurs, le site propre bus mis en œuvre pourrait bénéficier sur certaines sections à d’autres lignes de bus.
- L’insertion des bus permet de composer avec les emprises disponibles et les contraintes sur le tracé en vue de limiter les impacts négatifs du projet. Il est ainsi prévu, en concertation avec les collectivités, une circulation en voie mixte du Bus Bords de Marne sur plusieurs sections afin de donner davantage de place aux autres usagers de l’espace public. Ce type d’insertion est plus délicat à mettre en œuvre pour un tramway, notamment sur les axes où le trafic automobile est important.
- Le bus biarticulé à motorisation électrique offre un niveau de confort et d’accessibilité de qualité. Le projet sera 100 % accessible grâce à des aménagements et des équipements spécifiques (bandes de guidage, annonces sonores, rampes d’accès, etc.). Fonctionnant à l’électricité, il est également propre et silencieux pour les voyageurs et pour les riverains.