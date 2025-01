Le dialogue

Comme pour l’ensemble des projets menés par Île-de-France Mobilités, les acteurs du territoire sont étroitement impliqués depuis les premières étapes d’élaboration du projet Bus Bords de Marne. Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable à l’hiver 2020-2021 avec l'ensemble des publics concernés (partenaires, associations, riverains, commerçants et entreprises), avec l’objectif d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire. Depuis, le projet a connu de nombreuses évolutions en étroite concertation avec l’ensemble des collectivités pour prendre en compte les avis et remarques exprimés. Ce travail d’études s’est concrétisé par la finalisation du Schéma de principe du projet, approuvé par le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités le 7 décembre 2023. Les équipes d’Ile-de-France Mobilités ont présenté les évolutions du projet et été à la rencontre du public au printemps 2024.