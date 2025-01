La concertation préalable de 2020-2021

Retour sur la concertation préalable passée

Du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable* sur le projet Bus Bords de Marne. Tous les riverains, usagers de l’ex RN34, usagers des transports en communs, entreprises, associations et collectivités ont été invité à participer dans le but d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire.