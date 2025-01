La concertation MECDU de 2023

La Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) est une procédure qui garantit la prise en compte d’un projet d’aménagement dans les documents d’urbanisme du territoire concerné. Il s’agit donc d’adapter ces documents pour permettre la réalisation du projet en question.

Les documents d’urbanisme sont principalement composés de programmes, plans, schémas et cartes. Ils visent à organiser et planifier l’aménagement d’un ou plusieurs territoires en intervenant sur différentes échelles : commune, intercommunalité, agglomération, département, etc. Ils traduisent ainsi ses ambitions de développement et encadrent son urbanisation. Parmi ces documents réglementaires, il existe par exemple : le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), le Plan des déplacements du département du Val-de-Marne ou encore les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes traversées par le projet.