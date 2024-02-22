Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Qu'est-il prévu pour la desserte du quartier Castermant, du quartier de la mairie et du centre commercial Terre-Ciel à Chelles ?
Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local définie précisément peu de temps avant la mise en service du projet au regard de l’évolution des usages. D’autre(s) ligne(s) que le Bus Bords de Marne permettront alors de maintenir la desserte entre la gare de Chelles - Gournay, la mairie et le centre commercial.