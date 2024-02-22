Qu'est-il prévu à court terme pour améliorer la circulation des bus et la desserte locale ?

La mise en service du Bus Bords de Marne est prévue à horizon 2030. D’ici à la mise en service du projet, des mesures ont été prises pour améliorer l’offre bus sur le territoire, notamment pour accompagner l’arrivée des premiers habitants de la ZAC Maison Blanche, à savoir :

le prolongement et le renfort de la ligne de bus 643 , effectifs depuis le 31 août 2020 permettent de relier l’est de la ZAC Maison Blanche à la gare du Chesnay-Gagny desservie par le RER E, offrant ainsi une alternative au RER A pour les déplacements depuis et vers Paris ;

, effectifs permettent de relier l’est de la ZAC Maison Blanche à la gare du Chesnay-Gagny desservie par le RER E, offrant ainsi une alternative au RER A pour les déplacements depuis et vers Paris ; l’évolution de la ligne de bus 203 , avec depuis le 4 janvier 2021 le déplacement du terminus rue de Bougainville à Neuilly-sur-Marne, pour relier l’ouest de la ZAC Maison Blanche à la gare de Neuilly-Plaisance, via le parc du Croissant Vert ;

, avec le déplacement du terminus rue de Bougainville à Neuilly-sur-Marne, pour relier l’ouest de la ZAC Maison Blanche à la gare de Neuilly-Plaisance, via le parc du Croissant Vert ; suite aux mesures de la fréquentation de la ligne de bus 113 réalisées à l’automne 2020, la fréquence des bus a été renforcée par la RATP le 31 mai 2021 (au début et à la fin des heures de pointe ainsi qu’aux heures creuses) ;

réalisées à l’automne 2020, la fréquence des bus a été renforcée par la RATP (au début et à la fin des heures de pointe ainsi qu’aux heures creuses) ; cinq bus standards de la ligne 113 ont été remplacés le 20 juin 2022 par des bus articulés plus spacieux, puis cinq supplémentaires en janvier 2024.

Par ailleurs, d’autres pistes d’amélioration à court terme sont à l’étude par Île-de-France Mobilités et les gestionnaires de voiries pour réduire les difficultés d’exploitation des bus sur l’ex-RN34 : optimisation de la programmation des carrefours à feux, création de couloirs bus à l’approche des carrefours difficiles, mise en place d’un système de détection aux carrefours permettant de donner la priorité au bus au niveau des carrefours, etc.