Le projet est-il dépendant de la mise en service de la ligne 15 Est ?

Le terminus ouest du Bus Bords de Marne s’organisera à terme au sein du futur pôle bus à l’est de Val de Fontenay dans le secteur du Péripôle, et offrira une correspondance directe avec le RER A, le RER E, et les futures lignes de la ligne 15 du métro et du Tramway T1. La création de ce nouveau pôle bus interviendra à l’issue des travaux de la ligne 15 du métro. Dans l’intervalle de temps entre la mise en service du pôle bus et celle envisagée pour le Bus Bords de Marne, ce dernier aura provisoirement son terminus rue Carnot afin d’assurer, sans attendre, une connexion avec le pôle de Val de Fontenay.

Parallèlement, la réduction de la capacité routière proposée le long du tracé du Bus Bords de Marne est rendue possible par la diminution de la demande routière induite par le report modal de la route vers les transports en commun à l’arrivée des lignes 15 et 16 du métro dans le secteur. Il est prévu que cette évolution soit mise en œuvre deux ans après la mise en service de la ligne 15.