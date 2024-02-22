Pourquoi n'y-a-t-il pas systématiquement des voies dédiées aux bus ? Cela ne risque-t-il pas de pénaliser la circulation des bus ?

Le Bus Bords de Marne vise à offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable tout en améliorant le cadre de vie par la rénovation de l’espace public. Depuis la concertation préalable le projet s’est affiné en tenant compte des avis du public, en concertation étroite avec les collectivités, afin de réduire certains impacts négatifs du projet, garantir un partage équilibré de l’espace public et préserver au maximum le patrimoine arboré. C’est en ce sens que des voies « mixtes », où les bus circulent avec les autres véhicules, ont été introduites en plusieurs sections du tracé. Si ce type d’insertion expose le Bus Bords de Marne aux aléas de la circulation, les études de circulation conduites par Île-de-France Mobilités montrent que la fluidité du trafic sur les sections concernées permet de limiter ces effets. Par ailleurs, le Bus Bords de Marne bénéficiera d’un système de détection à l’approche des carrefours permettant de limiter les temps d’attente aux feux, y compris en dehors des voies dédiées aux bus.