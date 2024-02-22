La ligne de bus 113 va-t-elle disparaître ? Qu’en est-il des autres lignes de bus empruntant l’axe ?

Le projet Bus Bords de Marne s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local qui sera définie précisément peu de temps avant la mise en service du projet. Elle visera notamment à :

Dimensionner l’offre de bus au plus près des besoins observés ;

Faire en sorte que les lignes de bus structurantes bénéficient de manière optimale des aménagements réalisés ;

Maintenir le niveau de desserte actuelle au-delà du tracé du Bus Bords de Marne, vers Nogent-sur-Marne d’une part, et au-delà de la gare de Chelles d’autre part, ces secteurs étant aujourd’hui desservis par la ligne 113.