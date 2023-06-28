Un besoin croissant

d’une solution de

transport efficace

Le territoire en pleine mutation est fortement dépendant du réseau ferré pour l’accès aux emplois du cœur de la métropole. Ce besoin de transport en commun efficace va encore se renforcer avec l’arrivée de nombreux projets urbains (à l'horizon 2035 : + 16 000 emplois et + 41 000 habitants sur les 7 communes traversées / + 1 000 emplois + 6 000 habitants dans un rayon de 500m autour du Bus Bords de Marne).