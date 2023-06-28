Les études préliminaires, et notamment les études de fréquentation, ont permis de confirmer le choix du mode : la réalisation de voies dédiées aux bus et la mise en œuvre d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) dotée de bus plus capacitaires répondent aux enjeux de déplacement.
Le projet
Pourquoi le Bus Bords de Marne ?
Un besoin croissant
d’une solution de
transport efficace
Le territoire en pleine mutation est fortement dépendant du réseau ferré pour l’accès aux emplois du cœur de la métropole. Ce besoin de transport en commun efficace va encore se renforcer avec l’arrivée de nombreux projets urbains (à l'horizon 2035 : + 16 000 emplois et + 41 000 habitants sur les 7 communes traversées / + 1 000 emplois + 6 000 habitants dans un rayon de 500m autour du Bus Bords de Marne).
Un axe structurant
reliant
les gares
L’ex-RN34 dessert 3 gares structurantes (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay) qui donnent actuellement accès à 3 lignes fortes (RER E, RER A, ligne P) auxquelles s'ajouteront 3 autres lignes à l’horizon de réalisation du projet : T1 prolongé à Val de Fontenay, nouvelles lignes de métro 15 et 16.
Des difficultés
de circulation
sur l’ex-RN34
Les lignes de bus du secteur jouent un rôle essentiel pour le rabattement sur le réseau ferré mais elles connaissent sur cet axe des difficultés de circulation, notamment aux heures de pointe. Ces difficultés impactent la régularité des lignes, notamment pour la ligne 113 qui emprunte l’ex-RN34.
Le souhait de
requalifier l'ex-RN34
en boulevard urbain
Cette route est fortement empruntée et traverse des zones résidentielles. L’objectif est de la requalifier en boulevard urbain plus apaisé et d’y améliorer les espaces pour les piétons, cyclistes et transports en commun.
Quels objectifs ?
Le projet Bus Bords de Marne vise à améliorer les déplacements des usagers au quotidien et à accompagner le développement du territoire :
- Offrir un mode de transport en commun performant, alternative attractive à la voiture particulière pour rejoindre les gares du secteur ;
- Améliorer la qualité des espaces publics et renforcer l’urbanité de l’axe.
Carte de l'évolution du réseau du transport collectif à l'horizon de mise en service du projet avec notamment les RER A, RER E, Ligne P, nouvelles lignes de métro 15 et 16, prolongement du T1 à Val de Fontenay.
Focus : projets d'aménagement structurants et projets de transport sur le territoire
Les projets d'aménagement structurants du territoire
La ligne de métro 15 desservant la gare de Val-de-Fontenay
La ligne de métro 16 desservant la gare de Chelles-Gournay
Le prolongement du tramway T1 jusqu'à Val de Fontenay
Le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay
Le réaménagement de la gare RER de Neuilly-Plaisance
Le réaménagement du pôle de Chelles-Gournay
Le prolongement du RER E à l'Ouest à Mantes-la-Jolie (EOLE)