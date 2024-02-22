Quelles sont les informations relatives au chantier à ce stade ?

À ce stade du projet, la programmation du chantier n’est pas définie. Elle le sera dans les études ultérieures. Toutefois, l’étude d’impact précise d’ores-et-déjà que des règles d’organisation du chantier seront mises en place afin de limiter les nuisances : phasage des travaux pour limiter les impacts sur la circulation routière, adaptation des périodes et des horaires pour les opérations les plus bruyantes, limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les pistes, arrosage des pistes de chantier, etc. Une charte de chantier sera mise en place afin de limiter ces impacts. Elle devra être respectée par les entreprises de travaux.

En parallèle, un dispositif de communication de proximité sera mis en place auprès des riverains, des automobilistes, et des usagers des transports en commun.