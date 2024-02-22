Quand sera mis en service le bus ?

La mise en service du Bus Bords de Marne est prévue à l'horizon 2030. Suite à la mise en service de la ligne 15 du métro à Val de Fontenay, des évolutions seront mises en œuvre au terminus Ouest du Bus Bords de Marne et sur la capacité routière de la section urbaine de Neuilly-sur-Marne.

Ce calendrier prévisionnel de l’opération est conditionné par l’obtention de la déclaration d’utilité publique, des financements et des autorisations administratives, et la réalisation effective des opérations connexes.