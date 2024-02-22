Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Quand sera mis en service le bus ?

Publié le

La mise en service du Bus Bords de Marne est prévue à l'horizon 2030. Suite à la mise en service de la ligne 15 du métro à Val de Fontenay, des évolutions seront mises en œuvre au terminus Ouest du Bus Bords de Marne et sur la capacité routière de la section urbaine de Neuilly-sur-Marne.

Ce calendrier prévisionnel de l’opération est conditionné par l’obtention de la déclaration d’utilité publique, des financements et des autorisations administratives, et la réalisation effective des opérations connexes.

Les grandes étapes du projet

Présentation du calendrier du projet

Pour en savoir plus, consultez la partie 4.1.2 "Une mise en oeuvre progressive" du Schéma de Principe